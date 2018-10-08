Başkan Atilla, 150 Yataklı Devlet Hastanesi çalışmalarını inceledi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, çalışmaların devam ettiği 150 Yataklı Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda kazı çalışmalarının start adlığı 150 Yataklı Devlet Hastanesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerce hastane alanında zemin sıfırlama çalışması yapılıyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla şantiye yetkilileri ile beraber çalışmaların devam ettiği 150 Yataklı Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Menderes Atilla Ceylanpınar'da her alanda olduğu gibi sağlık alanında da son yıllarda büyük yatırımlar yapıldığını, bu yatırımların başında hastane inşaatının geldiğini söyledi. Öte yandan Ceylanpınar'ın sağlık açısından büyük bir adım atacağını ifade eden Başkan Atilla, Ceylanpınar'a devlet hastanesi inşaatını kazandırmanın ardından halk sağlığını geliştirmek için çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

"Bölgenin en modern hastanesi olacak"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 150 Yataklı Devlet Hastanesinin bölgenin en modern hastanesi olacağına dikkat çekti. Atilla, "Ceylanpınar'ın nüfusuna göre verilen hastane 75 yataklıydı. Ama biz 75 yataklıyı kabul etmedik, mücadelemiz sonucunda, vekillerimizin de yardımıyla 75 yataklı hastaneyi 150 yataklıya çıkardık. 45 bin metre kare inşaat alanına özel proje çizdirdik. tip proje yerine Ceylanpınar'a özel yatay bir proje çizdirdik. İnanıyorum ki bittiği zaman 150 Yataklı Ceylanpınar Devlet Hastanesi bölgenin en modern hastanesi olacak. Yapamazsınız diyorlardı yaptık. Bazıları ekonomik krizi fırsat bilerek ihale durdu, yapılmayacak gibi yalanlar üretti. Bunca yalana rağmen ekipler sahada harıl harıl çalışıyor. Ceylanpınar'ın uzun yıllar sağlık sorununu karşılayacak bir yatırım olacak. Ceylanpınar'ımıza çok özel bir eser kazandırmış oluyoruz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.