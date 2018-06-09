Başkan Atilla Dur Durak Bilmiyor

Ceylanpınar’da seçim çalışmaları hız kazandı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye meclis üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları ve AK Parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte seçim çalışmalarını yürütüyor.

SEÇİM ÇALIŞMALARINDA KIRSAL DA İHMAL EDİLMİYOR

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 24 Haziran’da yapılacak tarihi seçim için çalışmalarını sürdürüyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla kırsal mahallere çıkarma yaparak vatandaşlara 24 Haziran’da yapılacak tarihi seçim hakkında bilgi verdi. Kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atilla, 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan destek sözü aldı. Vaktinin büyük bir bölümünü vatandaşlar geçirmeye özen gösteren Başkan Atilla’ya kırsal mahalle gezilerinde ilgi yoğun oldu. İlçede gidilmedik kırsal mahalle bırakmayan Atilla, seçime kadar adım atılmayacak yer kalmayacağının da altını çizdi.

"Oyumuz Ak Parti’ye, oyumuz Recep Tayyip Erdoğan’adır"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 24 Haziran’a kadar sahada olacaklarını ve temaslarını sürdüreceklerini ifade etti. Atilla, " 24 Hazirana kadar girmediğimiz mahalle, dolaşmadığımız ev, sıkmadığımız el kalmayacak. Vekiliyle, vekil adayı ile, meclis üyeleri ile, muhtarı ile, teşkilatı ile mahalle temsilcileri ila daha önceki süreçte de bir aradaydık. Şimdi de bir aradayız. 16 Nisan referandumunda nasıl ki Türkiye ülkesine sahip çıktıysa bundan sonraki süreç olan 24 Haziran’da da sahip çıkacaktır. Ülkemizin, milletimizin ve bizlerin selameti için sanki kendimiz adaymışız gibi 24 Haziran’da sahaya inip çalışmamız gerekir. Bugün bize ne gerek var dersek yarın hep beraber bunun acısını çekeriz. Bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, partimiz ise Ak Parti’dir. Oyumuz Ak Parti’ye, cumhurbaşkanlığı seçiminde de oyumuz Recep Tayyip Erdoğan’adır" dedi.