Başkan Atilla Geleneği Bozmadı

Başkan Atilla, Seydo Atilla Mahallesi’nde bulunan evinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Her yıl olduğu gibi bu bayramda da Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, kendisini ziyarete gelen vatandaşları evinde ağırladı. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Menderes Atilla, çocuklara da harçlık verdi. Binlerce vatandaşı evinde ağırlayıp misafir eden Başkan Atilla, yaşlı vatandaşlarla da özel ilgilendi. Bayramlaşmaya gelen misafirlere şeker ve kolonya ikram edilirken yemek vaktinde ise yüzlerce kişiye yemek ikramında bulunuldu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Türkiye’nin gelişmesinin dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslümanlara umut olduğunu ifade etti. Atilla, "Bayramın ilk günü dostlarımızla beraber bayramlaşıyoruz. Bu bayram Türkiye’nin, milletimiz, İslam alemi için huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bayramlar küslüklerin sona erdiği, kardeşliğin, sevginin, dostluğun, neşenin zirve yaptığı müstesna günlerdir. Bu bayramı fırsat bilelim ve dargınların barışmasını sağlayalım. Türkiye’nin büyümesi bütün İslam coğrafyasının büyümesi ve güçlenmesi demektir. Bütün Dünya mazlumlarının umudu Türkiye’dir. Bunun için Türkiye’mizi büyütmemiz ve güçlendirmemiz gerekiyor. İnşallah gelecek bayramlarda İslam alemi zulüm altında olmadan bizlere Müslümanlara rabbim nasip etsin. Allah Müslümanlara yardım etsin güç ve kuvvet versin hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah Allah gelecek bayramı da bizlere nasip etsin kazasız belasız olarak. Allah yaptığımız ibadetleri ve dualarımızı kabul etsin. Hepimizin bayramı kutlu olsun" dedi.