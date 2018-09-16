Başkan Atilla, iş yeri açılışı yaptı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçede faaliyete geçen unlu mamullerinin açılışını gerçekleştirdi. Yeni işyerlerinin ilçeye hareket kazandırdığını söyleyen Başkan Menderes Atilla, işletme sahibine ise hayırlı bol kazançlar diledi. Viranşehir Caddesi üzerinde hizmete giren Yenişehir Unlu Mamulleri'nin açılışını Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla gerçekleştirdi. Açılışta davetlilerle selamlaşan Başkan Menderes Atilla, yaptığı açılış konuşmasında ilçeye kazandırılan her iş yerinin Ceylanpınar'ın gelişim ve değişimine katkı sağladığının altını çizerek, "Unlu mamul içerikli bu yeni iş yerimizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşletme sahibi kardeşimize ise hayırlı bol kazançlar diliyorum. Allah utandırmasın" dedi.

Öte yandan açılış kurdelesi kesildikten sonra katılan misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.