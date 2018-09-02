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02 Eylül 2018 10:09

Başkan Atilla, iş yeri açılışını yaptı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe merkezinde hizmete giren ve elektrik malzemelerini satan iş yerinin açılışını yaptı.

Başkan Atilla, iş yeri açılışını yaptı

02 Eylül 2018 10:09


Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe merkezinde elektrik malzemeleri satışı yapan bir dükkanın açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini işletmecilerle birlikte kesen Başkan Menderes Atilla, hayırlı kazançlar dileğinde bulundu. Açılışa Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Okunan duaların arından kurdele kesilerek iş yerinin açılışı yapıldı. Başkan Atilla, yeni açılan dükkanın bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, işletmecilere bol kazanç temennisinde bulundu. Programda açılışa katılan davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçede açılan her iş yerlerinin istihdama katkı sağladığını hatırlatarak, "Yeni açılan her işyeri istihdama ve ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Gelişen, değişen, büyüyen, bölgenin en önemli ilçelerinden olma yolunda hızla ilerleyen ilçemizde her geçen gün yeni işyerleri açılıyor. Ceylanpınar’ımız günden güne büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu büyümede katkısı ve emeği çok olan esnafımıza ve yeni istihdam sağlayan girişimcilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İlçemiz hem sosyal hem de ekonomik olarak gün geçtikçe daha da büyüyor, gelişiyor. Dün olduğu gibi bugün de esnafımızın, işçimizin, çiftçimizin kısaca tüm halkımızın yanındayız. Turan Ailesi’de ilçemizin değerli ailelerindendir. Turan Kardeşler’in küçükken babaları vefat etti. Babasız kalmalarına rağmen kötü yollara düşmediler. Ceylanpınar’da alın terleriyle para kazanmayı tercih ettiler. Kendi tırnaklarıyla kazıyarak bu duruma geldiler. Ben kendilerini kutluyorum. Allah bol ve bereketli günler versin" dedi.




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