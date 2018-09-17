Başkan Atilla: Milletler Eğitimle Kalkınır

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı. Belediye olarak eğitime imkânlar dâhilinde destek olduklarını ifade eden Başkan Menderes Atilla, 2018-2019 eğitim öğretim yılında da okulların eksikliklerinin giderilmesinde ve ihtiyaçlarının karşılanmasında tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, öğrencilerin ülkenin en değerli varlıkları olduğuna dikkat çekti. Atilla, "Bizleri başarıya ulaştıracak en önemli kurum okul, en önemli araç eğitimdir. İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul, çocuklarımızı hayata hazırlayan ve eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunan bir eğitim yuvasıdır. Ülkemizin aydınlık geleceğinin güvencesi olan sevgili öğrencilerimiz de hepimizin en değerli varlıklarıdır. Bu değerli varlıklarımızın sorumluluklarının bilincinde, bilgi üreten ve değerlendiren, bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelere açık kişiler olarak yetişmesi büyük bir önem taşımaktadır. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, aynı zamanda çağdaş becerilere sahip, evrensel değerlere saygılı, dünya gerçeklerini yorumlayabilecek bilgi, birikim ve öz güvenle yoğrulmuş nesiller yetiştirmek ülkemizin geleceği için yapılmış en büyük yatırımdır. Çağdaş toplumlar arasında yerimizi almak için yüksek kaliteli eğitim öğretim hizmetleri vermek bir devlet açısından hayati öneme haizdir ve bizler bunun gayreti içindeyiz. Daha önceki eğitim seviyesine baktığımızda da çok büyük mesafeler almış olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Milletler eğitimle kalkınır” ifadelerini kullandı.