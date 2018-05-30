Başkan Atilla seçim için düğmeye bastı

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Erzurum’da yaptığı mitingde 24 Haziran’da yapılacak seçim için startı vermişti. Ceylanpınar Belediyesi ve Ceylanpınar Ak Parti İlçe Başkanlığı’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından seçim için kolları sıvadı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Batılı emperyalistlerin Türkiye’yi güçlendirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı istemediklerini ifade etti. Atilla, "İhanet odakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkma peşindeler. Cumhurbaşkanı gitsin de kim gelirse gelsin havasındalar. Nedir peki sebep? Cumhurbaşkanımız onlara boyun eğmediği için, onların istediklerini yapmadığı için, milletinin yanında olduğu için, bu ülkenin nimetlerini onlara hortumlatmadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesini istiyorlar. Geçmişte nasıl bu milletin malını ve nimetlerini hortumlayan Batılı emperyalistler ve iç mihraklar şimdiki milletin malını hortumlamak istedikleri için Cumhurbaşkanımızı istemiyorlar. Filistin’de olaylar başladığında Cumhurbaşkanımız Filistin’e sahip çıktığı için Cumhurbaşkanımızı istemiyorlar. Myanmar’da, 21’inci yüzyılda Müslümanlar diri diri yakıldı. Hiçbir Müslüman ülkesi de sesini çıkarmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan feryat figan ettiği için istemiyorlar. Ümmeti Muhammed dediği için Cumhurbaşkanımızı istemiyorlar. Batılı şer odakları ve emperyalistler yüzyıllardır Türkiye’yi onlara bağlı ve zayıf bir ülke olarak konumlandırdılar. Türkiye’nin güçlenmesinin nedeni olarak Cumhurbaşkanımızı gördükleri için onu istemiyorlar. Diyorlar Erdoğan olmasa idi Türkiye bu kadar güçlenmezdi. Cumhurbaşkanımızı devirdikleri zaman aslında 80 milyon nüfuslu Türkiye’yi de devirmiş olacaklar. Erdoğan kaybederse bunun kazananı olmayacak ve herkes kaybetmiş olacak" dedi.

"14 adayı da Ceylanpınar’ın vekil olarak göreceğiz"

Başkan Atilla, listede aday gösterilen 14 kişinin sadece Şanlıurfa’nın değil bütün ilçelerin vekili oldukları olduğuna dikkat çekerek, "Biz de isterdik Ceylanpınar’dan müracaat eden 9 kardeşimizden biri de seçilsin. Cumhurbaşkanımız ve genel merkez bize 14 tane aday göndermiş. Biz bu 14 adayı Ceylanpınar’ın vekili olarak göreceğiz ve kabul edeceğiz. 14 tane aday hem Ceylanpınarlıdır, hem Halfetilidir, hem Harranlıdır, hem Sivereklidir hem de Karaköprülüdür. Ülkemizin, milletimizin ve bizlerin selameti için sanki kendimiz adaymışız gibi 24 Haziran’da sahaya inip çalışmamız gerekir. Bugün bize ne gerek var dersek yarın hep beraber bunun acısını çekeriz. Bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, partimiz ise Ak Parti’dir. Oyumuz Ak Parti’ye, cumhurbaşkanlığı seçiminde de oyumuz Recep Tayyip Erdoğan’adır" diye konuştu.