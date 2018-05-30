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30 Mayıs 2018 17:22

Başkan Atilla, seçim için sahaya indi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 24 Haziran’da yapılacak seçim için startın Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesinin ardından sahaya indi.

Başkan Atilla, seçim için sahaya indi

30 Mayıs 2018 17:22


Erken seçim kararının alınmasıyla Türkiye 24 Haziran’a kitlenirken, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sahaya indi. Vatandaşlarla buluşan Atilla, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı.


"Çalınmadık kapı kalmayacak"


Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için startı verdi. Seçimlere sayılı günler kala gece gündüz demeden sahada olan ve seçimin önemini anlatan Başkan Atilla Gazi Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Çay ocağı ve kahvehanelerde bir araya geldiği vatandaşlara 24 Haziran seçiminin önemini anlatan Başkan Atilla, Türkiye’nin her alanda istikrarının devamı ve yeni sistemin başlangıcı için bu seçimin tarihi öneme sahip olduğunu söyledi. Öte yandan Başkan Atilla’nın seçim çalışmaları sadece ilçe merkezi ile de sınırlı kalmıyor. Kırsalda bulunan vatandaşlarla da sık sık bir araya gelen Başkan Atilla, 24 Haziran’a kadar her eve giderek seçimin önemini anlatacaklarını ifade etti.




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