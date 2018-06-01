Başkan Atilla, Seçin Öncesi Kırsala Çıkarma Yaptı

Mahalle gezilerinde vatandaşlarla bir araya gelen Atilla, Ceylanpınar’da AK Parti’ye yoğun bir destek olduğunu ifade etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 24 Haziran’da yapılacak tarihi seçim için çalışmalarını sürdürüyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla kırsal mahallere çıkarma yaparak vatandaşlara 24 Haziran’da yapılacak tarihi seçim hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlardan destek sözü

Başkan Atilla’ya ziyaretlerinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekil adayları Halil Özşavlı, İbrahim Toru, Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek eşlik etti. Kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atilla, 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan destek sözü aldı. Vaktinin büyük bir bölümünü vatandaşlar geçirmeye özen gösteren Başkan Atilla’ya kırsal mahalle gezilerinde ilgi yoğun oldu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 24 Haziran’a kadar sahada olacaklarını ve temaslarını sürdüreceklerini ifade etti. Atilla, " 24 Hazirana kadar girmediğimiz mahalle, dolaşmadığımız ev, sıkmadığımız el kalmayacak. Vekiliyle, vekil adayı ile, meclis üyeleri ile, muhtarı ile, teşkilatı ile mahalle temsilcileri ila daha önceki süreçte de bir aradaydık. Şimdi de bir aradayız. 16 Nisan referandumunda nasıl ki Türkiye ülkesine sahip çıktıysa bundan sonraki süreç olan 24 Haziran’da da sahip çıkacaktır. Ülkemizin, milletimizin ve bizlerin selameti için sanki kendimiz adaymışız gibi 24 Haziran’da sahaya inip çalışmamız gerekir. Bugün bize ne gerek var dersek yarın hep beraber bunun acısını çekeriz. Bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, partimiz ise Ak Parti’dir. Oyumuz Ak Parti’ye, cumhurbaşkanlığı seçiminde de oyumuz Recep Tayyip Erdoğan’adır" dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 24 Haziran’da yapılacak tarihi seçim için çalışmalarını sürdürüyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla kırsal mahallere çıkarma yaparak vatandaşlara 24 Haziran’da yapılacak tarihi seçim hakkında bilgi verdi.