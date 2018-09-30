Başkan Atilla, Seydo Atilla Bayan Kültür Evini İnceledi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yapımı devam eden Seydo Atilla Bayan Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

"Her mahalleye bir kültür evi" sloganıyla kültür evi çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi, ilçede bulunan kültür evlerinin yanına bayan kültür evi inşa ediyor. "Her mahalleye bir kültür evi" sloganıyla kültür evi çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi bayanların taziye, mevlit ve sosyal etkinlikleri ferah ve nezih ortamlarda yapabilmeleri amacıyla kültür evi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınarlılara bayan kültür evi müjdesini vermişti.

Şu anda Ceylanpınar Belediyesi tarafından şu anda ilçede Ensar Kültür Evi, Bahçelievler Kültür Evi, Seydo Atilla Kültür Evi, Yenişehir Kültür Evi yanında bayan kültür evi inşası devam ediyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yapımı devam eden Seydo Atilla Bayan Kültür Evi'ni inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bayanlara pozitif ayrımcılık

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, belediye hizmetlerinde kadınları unutmadıklarını ve pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade etti. Atilla, "Şu ana kadar 72 tane kültür evi yaptık. Kırsal ve ilçe merkezinde birkaç mahalle hariç hepsinde kültür evi var. Seydo Atilla Mahallesi'nde bayan kültür evi büyük bir ihtiyaç haline geldi. Müsait olan kültür evlerinin üstüne bayan kültür evi yapıyoruz. Olmayanların da yanına yapıyoruz. Şu anda Ceylanpınar'da 5 tane bayan kültür evinin yapımı devam ediyor. Erkek kültür evinin giriş bölümü doğuda, bayanların ki ise batıdan olacak. Bayanlarımızdan bu konuda çok talep aldık. Hizmetlerimiz de bayanlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bayan kültür evlerimiz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.