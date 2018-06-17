Başkan Atilla, vatandaşlara bayram ziyareti

Her yıl adeti olduğu üzere bu bayramda da Belediye Başkanı Menderes Atilla, kendisini ziyarete gelen vatandaşları evinde ağırladı. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Atilla, çocuklara da harçlık verdi. Binlerce vatandaşı evinde ağırlayıp misafir eden Başkan Atilla, yaşlı vatandaşlarla da özel ilgilendi. Bayramlaşmaya gelen misafirlere şeker, kolonya ve mırra ikram edilirken yemek vaktinde ise binlerce kişiye yemek ikramında bulunuldu. Başkan Menderes Atilla, yaptığı açıklamada her yıl olduğu gibi bu bayramda da vatandaşları evinde ağırladığını söyledi. Bayramların paylaşma, sevgi ve muhabbetin arttığı özel günler olduğunu belirten Başkan Atilla, "Bayramın ikinci günü dostlarımızla beraber bayramlaşıyoruz. Allah tüm İslam aleminin bayramını mübarek etsin. İnşallah gelecek bayramlarda İslam alemi zulüm altında olmadan bizlere Müslümanlara Rabbim nasip etsin. Allah Müslümanlara yardım etsin güç ve kuvvet versin hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah Allah gelecek bayramı da bizlere nasip etsin kazasız belasız olarak. Allah bu Ramazanda da yaptığımız ibadetleri ve dualarımızı kabul etsin. Hepimizin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.