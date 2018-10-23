Başkan Atilla, yapımı devam eden parkları inceledi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, tadilatı devam eden ve aynı alanda bayan kültür evinin yapıldığı Selahaddin Eyyubi Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu.

"Her mahalleye bir kültür evi" sloganı ile yola çıkan ve ilçenin dört bir yanını kütür evleri ile donatan Ceylanpınar Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Selahaddin Eyyubi Kültür Evi'nde bakım ve tadilat devam ederken, Başkan Menderes Atilla'nın talimatlarıyla da aynı alanda bayan kültür evi çalışmaları da hummalı bir şekilde devam ediyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, çalışmaların devam ettiği Selahaddin Eyyubi Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Menderes Atilla, çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, vatandaşlara yönelik projeleri hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Atilla, "Selahaddin Eyyubi Kültür Evi'nde incelemelerde bulunduk. Kültür evimizde bakım ve onarım yapıyoruz. Aynı alanda bayanlarımız için de kültür evi yapıyoruz. Kültür evini yakın zamanda bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bayanlarımızın da kendilerine ait bir kültür evi olacak. Kültür evlerinin her mahallede olması gerekiyor. Bu kültür evlerimiz mahalle sakinlerimiz tarafından çok amaçlı olarak kullanılıyor. Mahalle sakinlerimizin en fazla talep ettiği projelerden birini daha hayata geçirmekten mutluyuz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Vatandaşlarımıza ve mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.