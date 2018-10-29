Başkan Atilla'dan 29 Ekim Mesajı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bugün hepimizin görevi Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından biri olan demokratik yaşama sahip çıkarak, muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımaktır" denildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yayımladığı mesaj ile tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kutlama mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Bugün, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 95. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını, coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Milletimizin Cumhuriyet ile perçinlenen onurlu ve özgür yaşama tutkusu, zaman içinde kurumsallaşan demokrasi ile birlikte zirveye çıkmıştır. Bugün hepimizin görevi Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından biri olan demokratik yaşama sahip çıkarak, muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımaktır.Bu demokratik özgürlük mücadelemiz için bir nesil, tüm dünyaya canı pahasına, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde yenilmeyeceğini ve asla pes etmeyeceğini göstermiştir. Bize düşen görev ise, bu muhteşem zafere imza atan şehitlerimizin, gazilerimizin birlik beraberlik ve kardeşlik ruhunu bugünlere ve gelecek nesillere en doğru şekilde taşımaktır. Her geçen yıl demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü gibi ülkemizin en önemli kuruluş prensiplerinde ilerleme sağlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüce milletimizin canı kanı pahasına savunmuş ve kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti artık muasır medeniyetler seviyesi hedefine çok daha hızlı, sağlıklı ve istikrarla ilerlemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal savaşı kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.