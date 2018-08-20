Başkan Atilla’dan bayram kutlaması

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı. Başkan Menderes Atilla, mesajında İslam aleminin ve Ceylanpınar halkının Kurban Bayramı’nı kutladı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, son günlerde Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını ve milletçe üstesinden geleceklerini ifade etti. Atilla’nın mesajında "Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizi artıran bayramlar aynı zamanda coşku günleridir. Sevginin, saygının ve hoşgörünün, yardımlaşma duygusunun oluşturacağı iklimin insanlığın düşmana olan sorunlara merhem olacağı duygusuyla bu anlamlı ve özel günlerde, akraba ve komşularımızın yanı sıra kimsesizlerimizi de ziyaret ederek Kurban Bayramı’nı ruhuna uygun yaşamaya özen göstermeliyiz. Öte yandan dış güçler tarafından birlik ve beraberliğimize karşı oynan oyunlarda ortadadır. Ülkemizin büyüyüp güçlenmesinden rahatsız olan güçler yine haince planlar kurdular. Bizler dolar uğruna değil vatan uğruna ölenlerdeniz. Biz millet olarak kenetlenerek bu belayı savuşturabilecek güçteyiz. Bize düşen daima çalışmak alan el değil veren el olmak. Kimse oturarak bir şeylerin değişeceğini sanmasın. Ancak ben inanıyorum ki milletimiz, içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemi de birlik ve beraberlik içerisinde azimle çalışarak büyük hedeflere ulaşarak aşacak, yarınlara daha güvenle ve emin adımlarla yürüyecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin geleceğinin, yarınlarının parlak olmasını ve bütün insanlarımızın mutlu, sağlıklı, huzurlu, esenlik dolu günler geçirmesini temenni ediyorum. Tüm İslam âleminin Kurban Bayramını kutluyorum" denildi.