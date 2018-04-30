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30 Nisan 2018 14:13

Başkan Atilla’dan Berat Kandili kutlaması

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Berat Kandilini kutlayarak, "Kandiller, kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Atilla’dan Berat Kandili kutlaması

30 Nisan 2018 14:13


Başkan Atilla, mesajında Berat Kandilinin Kardeşliğin, dostluğun, sevginin, barışın berata esas bir gece olduğunu belirterek, "11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili; Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi olan yüce Allah’a sığınarak günahlarından arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Hayatı daha yaşanabilir kılmak ve birbirimizin yükünü azaltmak için ailevi ve sosyal ilişkilerimizde sevgi, yardımlaşma, merhamet ve hoşgörüyü öne çıkaralım. Böyle feyizli ve bereketli gecelerde anne ve babamızın hayır dualarını alalım ve çevremizle insanî ilişkilerimizi daha da güçlendirelim. Bu vesile ile tüm Ceylanpınar halkının ve bütün İslâm âleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını, özellikle komşumuz Suriye, Irak olmak üzere Mısır ve Filistin’de akan kanın durmasını diliyor Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.




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