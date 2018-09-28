Başkan Atilla'dan Ceylanpınar MYO'ya Ziyaret

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Pazartesi günü 2018-2019 eğitim-öğretim hayatına başlayacak olan Harran Üniversitesi Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Uzun yıllardan bu yana atıl durumda olan Harran Üniversitesi Ceylanpınar Tarım Meslek Yükseokulu'nun yeni eğitim ve öğretim yılı ile yüzü gülmeye başladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci kaydını alan okul, Pazartesi günü ders başı yapacak. Ortalama 50 öğrencinin bulunduğu Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu'nda Tohumculuk, Zirai Aletler, Sulama Teknolojileri ve Tarımsal İşletmecilik olmak üzere 4 bölüm bölünüyor. Öte yandan okulda okuyacak olan öğrenciler dersleri sadece teorik olarak almayacak. TİGEM ile yapılan protokol anlaşmasına göre öğrenciler dersleri TİGEM'de uygulamalı olarak almakla kalmayacak aynı zamanda staj imkanı da bulacak.

Eğitim hayatına başlayacak olan Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu'nu Ceylanpınar Belediye Başkanı ziyaret etti. Başkan Menderes Atilla, okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Atilla, belediye olarak okul çevresinde düzenleme yapılacağını ve öğrenciler için her türlü desteğe hazır olduklarını da ifade etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, eğitimin milletlerin gelişiminde önemli rol aldığını ifade etti. Atilla, "Harran Üniversitesi Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu 2018-2019 eğitim-öğretim yılına başladı. Öğrencilerimiz Pazartesi günü okulumuzda ders başı yapacak. Biz de eğitim-öğretim yılına başlayacak olan okulumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Okulumuzda 50'ye yakın öğrencimiz olacak. Öğrencilerimiz Türkiye'de ilk defa bu okulda uygulanacak bir eğitim sistemi ile eğitim görecekler. Öğrenciler TİGEM ile yapılan protokole göre dersleri uygulamalı alacak ve TİGEM'de staj yapacak. Biz de kendilerine her türlü desteği vermekten kaçınmayacağız. Bizler Ceylanpınar Belediyesi olarak eğitime önem veriyoruz. Her zaman da şunu diyoruz, milletler ancak eğitimler kalkınır" dedi.