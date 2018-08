Başkan Atilla’dan hizmet değerlendirmesi

İlk günkü aşkla devam ediyoruz" dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti’nin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. AK Parti kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti’nin kurulduğu tarih olan 14 Ağustos 2001’in Türk siyasi tarihi için gerçek bir milat olduğunu söyledi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ak Parti’nin üzerinde şimdiye kadar çeşitli oyunlar oynandığını ancak milletin duruşu ile partinin bugünkü günlere geldiğini ifade etti. Atilla, "Partimizin kurulması ile birlikte sadece Türk siyaset tarihinde değil dünyada söz sahibi, mağdur ve mazlumların sesi olarak bilinen bir hareket doğmuştur. Bu hareketin mimarı da kurucumuz, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni Türkiye’nin 2023 vizyonu ilk günkü heyecan ile devam ediyor. Türk siyasi tarihinde daha önce olduğu gibi önüne birçok engel konulan, yok edilmek için her türlü senaryolar düzenlenen partimiz milletimizin desteği ile her zaman ayakta kalmayı başarmıştır. Parti kapatma davalarından, askeri ve sivil darbe teşebbüslerine maruz kaldık. Türkiye’nin büyümesini istemeyenler, milleti büyütmeye ant içmiş AK Parti’yi hedef olarak gördüler. Karanlık odaklar her türlü kitli oyunlarını partimiz ve, milletimiz üzerinde oynadılar. Ne 17-25 Aralık’ta ki ne de 15 Temmuz’da ki hain oyunlar milletimizi, partimizi, devletimizi parçalamaya yetmedi. Hiçbir şer oyunu da bu birlikteliğimizi bozamayacaktır. Yola çıkarken; “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedik ve Yeni Türkiye’nin yeni yönetimi cumhurbaşkanlığı sistemi ile adımlarımızı her zamankinden daha hızlı atacağız. 2023’e 5 yıl kala milletimizden aldığımız destekle Türkiye, ekonomisiyle, demokrasi anlayışıyla, hür inanç ve ruhuyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındaki yerini alacaktır. İlk günkü aşkla devam ediyoruz. 14 Ağustos 2001’de çıktığı kutlu yolculukla Türkiye’nin kaderini değiştiren Genel Başkanımız ve Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarına şahsım ve ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyor, partimizin 17’inciı kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.