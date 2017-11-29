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29 Kasım 2017 21:41

Başkan Atilla’dan Mevlit Kandili Mesajı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Mevlit Kandili vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Atilla’dan Mevlit Kandili Mesajı

29 Kasım 2017 21:41


Başkan Atilla mesajında tüm Ceylanpınarlıların ve İslam aleminin kandilini tebrik etti. Başkan Atilla, mesajında, "Mevlit Kandili, insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hz. Muhammed’in (sav) doğumunun kutlandığı, hayatı O’nun ahlakıyla güzelleştirecek bir tazelenme mevsimidir. İnsanlar arasında kin ve nefretin, farklılıklar arasında çatışmanın alevlendiği, şiddet cinayetleri, insan hakları ihlalleri, kötü ve zararlı alışkanlıkların hızla yayıldığı, tabiatın hoyratça kullanıldığı günümüz dünyasında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizi anlamaya ve anlatmaya, onun sevgisi etrafında birleşmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla başta Ceylanpınarlı hemşehrilerim olmak üzere, tüm milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandilini en içten dileklerimle tebrik ederim" ifadelerini kullandı.




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