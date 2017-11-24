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24 Kasım 2017 17:05

Başkan Atilla’dan okullara bayrak ve fidan

24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla ilçedeki bazı okulları ziyaret eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, öğretmenlere kalem, okul için Türk Bayrağı ve beden eğitimi dersleri için spor malzemesi hediye etti.

Başkan Atilla’dan okullara bayrak ve fidan

24 Kasım 2017 17:05


24 Kasım Öğretmenler günü Ceylanpınar’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda Mehmet Akif Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu öğretmenler günü programıyla başlayan etkinlikler okul ziyaretleriyle devam etti. Daha sonra 2009 yılında şehit edilen Ceylanpınarlı öğretmen Cuma İbiş’in isminin verildiği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçildi. Şehit öğretmenin babası Sabri İbiş’in de hazır bulunduğu programda İlçe kaymakamı Ahmet Karatepe, Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç okulun isminin değişmesi dolayısıyla kurdele kesti.


Öğretmenler günü dolayısıyla Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Mehmet Akif Anadolu Lisesi, Selahaddin Eyyübi Lisesi, Alparslan İlkokulu ve İMKB Orta okulunu ziyaret etti. Başkan Atilla, okul için bayrak, beden eğitimi dersleri için spor malzemeleri, öğretmenler için kalem hediye ederken ayrıca okullarda öğrencilerle birlikte fidan dikti. Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Başkan Atilla, "Ziyaretlerimizde öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü kutladık. Okullarımıza spor malzemesi, müdürlerimize bayrak hediye ederek ayrıca öğrencilerimizle birlikte okullarımıza fidan diktik. İnşallah her günümüz böyle mutlu ve güzel olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.




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