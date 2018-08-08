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08 Ağustos 2018 09:54

Başkan Atilla’dan Oraka Grup’a ziyaret

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin ihalesini alan inşaat firmasını ziyaret etti.

Başkan Atilla’dan Oraka Grup’a ziyaret

08 Ağustos 2018 09:54


Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin ihalesini alan ve Ankara’da bulunan firma yetkililerini ziyaret etti. Başkan Menderes Atilla’yı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı H. Tuncay Altunsu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Yönetim Kurulu Başkanı Altunsu, ziyaretten dolayı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya teşekkür etti. Ziyaret sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Altunsu, ihalesini aldıkları 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin inşaatına Kurban Bayramı’ndan sonra başlayacaklarını ifade etti.


Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Kurban Bayramı’ndan sonra hastane çalışmalarının başlayacağını ifade etti. Atilla, "150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin ihalesini alan Oraka İnşaat’ı ziyaret etti. Ziyaretteki nezaketlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Altunsu’ya ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Ziyaret sırasında hastanemizin de durumunu konuşma fırsatı bulduk. İhaleye itiraz sürecinin de sona ermesiyle hastane çalışmaları start alacak. Firmamız Kurban Bayramı’nda sonra hastane çalışmalarına başlayacak. Zaten şu anda hastane inşaat alanında çalışacak elemanlar için alan yapım işi başladı. Hastanemiz ilçemize hayırlı ve uğrulu olsun" dedi.




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