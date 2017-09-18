Başkan Atilla’dan Suriye’lilere Destek

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Suriye sınırında bir araya gelen Suriyeliler burada terör örgütü PYD’yi lanetleyen sloganlar atıp pankartlar taşıdılar. Yapılan konuşmalarda Suriye’nin tek devlet olduğu, Kürdüyle, Arabıyla Türkmeniyle hep birlikte barış içinde yaşanan bir yer olduğu belirtilerek, PYD terör örgütünün kendisi gibi düşünmeyenlere hayat hakkı tanımadığı belirtildi. Mitinge Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’da katılarak destek verdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Atilla, PYD terör örgütünün kendisi gibi düşünmeyenleri yerinden yurdundan ettiğini söyleyerek, "Ceylanpınar ilçemiz ile Suriye’nin Rasulayn kenti birbirine sıfır noktada. Suriyeli kardeşlerimiz arazilerinden, evlerinden, yerlerinden yurtlarından edilmiştirler. Bugün burada Kürdü de var, Arap’ı da var ve Türkmen’i de var. Bugün Rasulayn kimin kontrolünde? PYD’nin kontrolünde. Kendince bir Kürt devleti kuracağını söylüyor ama kendisi gibi düşünmeyen hiç kimseye de hayat hakkı tanımıyor" dedi.

PYD terör örgütünün sadece Araplara değil kendisi gibi düşünmeyen Kürtlere de hayat hakkı tanımadığını vurgulayan Başkan Atilla, “Bugün Kamışlo’nun büyük bir kısmı Kürtlerden oluşuyor. Burada kürt partileri de bulunuyor. Ancak Kamışlo’da kendileri gibi düşünmeyen Kürt parti yetkililerini infaz ettiler. Bazıları Suriye’den kaçmak zorunda kaldı. Hani demokrasi, hani insan hakları? Kendi soydaşını bile kendisi gibi düşünmediği için infaz eden bir terör örgütüdür PYD. PYD terör örgütü ile PKK terör örgütünün hizmet ettiği emir aldığı İsrail’dir Amerika’dır.Suriyeli muhacirler yerlerinden yurtlarından edildiler. Suriyelilerin arazileri, evleri, iş yerleri PYD tarafından gasp edilmiştir. Bunlardan ne insanlık ne de insan hakları vardır? Onlar sadece Siyonist ve emperyalist güçlere hizmet ediyorlar" diye konuştu. Suriye’den yaşanan zulmün en kısa zamanda son bulmasını ümit ettiğini kaydeden Başkan Atilla,

"Bugün Ceylanpınar’da 87 bine yakın Suriyeli mülteci kardeşimiz bulunuyor. Bugüne kadar hiç bir sorun ve sıkıntı yaşamadık. Ceylanpınarlı ensar kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Kardeşçe geçindiler. Gönüllerini birbirlerine açtılar.İnşallah bu zulüm en kısa zamanda son bulacak ve memleketlerine kavuşmuş olacaklar.Ceylanpınar Belediye Başkanı olarak ben de Suriyeli kardeşlerimizin PYD’yi kınama mitingine destek verdim. Bizler de Suriyeli kardeşlerimizle beraberiz. Onların sıkıntılarını paylaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bütün Müslümanların zulümlerden kurtulacağını söyleyen Başkan Atilla, yaşanan zulümlere ses çıkarmayan İslam ülkelerini de kınayarak, "Bugün bu kadar İslam ülkesi var ancak haykıran tek lider var o da Recep Tayip Erdoğan ve haykıran tek ülke var o da Türkiye. Sözde Müslüman liderleri Myanmar’da zulme maruz kalan Müslümanlar için ses çıkarmıyorlar. Allah’u Teala mahşer gününde bu sessizliğin hesabını soracaktır" diye konuştu.