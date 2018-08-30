Başkan Atilla’dan Zafer Bayramı kutlaması

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Başkan Menderes Atilla, mesajında, Türkiye üzerinde hain ve kötü emeller taşıyanlara inat, Türk milletinin bütün dünyaya gücünü gösterdiği 30 Ağustos Zaferi’ni ilk günkü heyecanı ve sevinci ile kutladıklarını belirtti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 30 Ağustos Zaferi’nin Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaparak, "30 Ağustos ülkemizi bölüp parçalamak isteyen emperyalist güçlere karşı, toplumun tüm kesimlerinin dil, din, ırk, mezhep ve inanç farkı gözetmeksizin bir araya geldiği; yan yana, omuz omuza mücadele vererek zafer destanının yazıldığı gündür. Türk Milleti şanlı tarihinde bağımsızlık ve hürriyetine olan tutkusunu defalarca göstermiştir. Birçok kahramanımız canı pahasına düşmanla savaşıp bağımsızlık ve özgürlük için kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir. Kurtuluş Savaşı sırasında ortaya koydukları destansı mücadele örneğiyle topraklarımızı savunmuş, tarihimize şanlı bir direniş sayfası eklemişlerdir. Yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhu aşılamalıyız. Ağustos ayındaki zaferler zincirimizin bu son halkası, Türk Milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Malazgirt’le başlayan Anadolu’yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde, 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. 30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, kahramanca yurdunu savunan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını saygı ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize ve ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şeref ve kahramanlık gününün birlik ve beraberlik içerisinde coşkuyla geçmesi dileğiyle, ulusumuzun ve Ceylanpınar halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.