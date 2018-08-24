Başkan Atilla’ya bayram ziyaretleri

Dönem Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Mehmet Vejdi Kahraman Başkan Atilla’ya bayram ziyaretinde bulundu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya bayram ziyaretleri devam ediyor. Dönem Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Mehmet Vejdi Kahraman Başkan Atilla’ya bayram ziyaretinde bulundu. Vekil Demirkaya ve Aday Dayı Kahraman’ı özel evinde misafir eden Başkan Atilla misafirlerine de çeşitli ikramlarda bulunarak ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Dönem Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Mehmet Vejdi Kahraman Ceylanpınar’da yapılan çalışmalardan ve ziyaretteki nezaketinden dolayı Başkan Menderes Atilla’ya teşekkür etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Konutumuzda vatandaşlarımız ve misafirlerimizle bayramlaşmamız devam ediyor. Bugün ise Mardin’den iki özel misafirimiz geldi. Dönem Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Mehmet Vejdi Kahraman bizlere bayram ziyaretinde bulundu. Kendilerine bu nazik ziyaretlerden dolayı da teşekkür ederim” dedi