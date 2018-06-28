Başkan Atilla’ya tebrik ziyaretleri

Karaköprü belediye Başkanı Metin Baydilli, bir takım dizi ve temaslarda bulunmak üzere Ceylanpınar’a geldi. Başkan Baydilli Ceylanpınar temasları sırasında Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’yı Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanı ve 27.Dönem Milletvekili Adayı İsmail Demirbaş ile ziyaret etti. Başkan Metin Baydilli, Başkan Atilla’nın ilçede önemli projelere imza attığını ve ilçenin çehresini değiştirdiğini ifade etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin önemli projelere imza attığını ifade etti. Atilla, "Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli hem dostum hem de kardeşimdir. İlçemizde bir taziye ziyaretine geldikten sonra bizleri de ziyaret etti. Ziyaretten dolayı çok memnun oldum ve bu memnuniyet yüzüme yansıdı. Başkanım Metin Baydilli’yi görmek beni fazlasıyla mutlu etti. Kendisi belediyecilik anlamında çok başarılı işler yapmış biridir. Karaköprü ilçemizde önemli projelere imza atmış bir başkanımızdır. Kendisine ziyaretten dolayı tekrar teşekkür ederim" dedi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Başkan Menderes Atilla’nın yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirdiğini belirterek, "Bugün Ceylanpınar’dayız ve buraya bir taziye ziyareti nedeniyle geldik. Buradaki hizmetleri gördükten sonra kıymetli Başkanımız Menderes Atilla’yı görmeden gitmek olmazdı. Ceylanpınar’ı ve Menderes başkanımızı ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldık hem de bu önemli çalışmalar hakkında bilgi aldık. Başkanımıza ilçenin çehresini değiştirdiği için teşekkür ederim. Ben inanıyorum Menderes başkanımız bu azimli çalışmasıyla önümüzdeki seçim yüksek bir oyla inşallah tekrardan belediye başkanı olacak. Menderes Atilla Ceylanpınar’a hak edeceği yere getirecektir. Ceylanpınar’ın en büyük eksikliği Menderes başkanımız gibi azimli ve çalışkan insanlardan mahrum kalmasıydı. Ceylanpınar halkı doğru bir karar imza atıp Menderes başkanı seçti.Doğru bir şekilde Ceylanpınar’ın büyümesine vesile oldular. Ak Belediyecilik mantığıyla hareket edip çalışan Menderes başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.