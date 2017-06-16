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16 Haziran 2017 11:26

Başkan Ayhan muhtarlarla iftarda buluştu

Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, ilçedeki muhtarlarla iftarda buluştu.

Başkan Ayhan muhtarlarla iftarda buluştu

16 Haziran 2017 11:26


Şanlıurfa’nın Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına Başkan Ayhan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ile 115 mahalle muhtarı katıldı. Belediyenin geleneksel hale getirerek devam ettirdiği iftar yemeğinde konuşan Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, “Ramazan ayının coşkusunu, sevincini yaşadığımız şu günleri birlikte teneffüs etmek amacıyla belediye meclis üyesi ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldik. Bu ay kardeşlik ve muhabbet ayıdır. İnşallah muhabbetimiz ve kardeşliğimiz bu ay vesilesiyle devam eder. Katılımlarından dolayı muhtarlara ve meclis üyelerine teşekkür ederim” ifadelerin kulandı.




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