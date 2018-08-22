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22 Ağustos 2018 19:22

Başkan Çiftçi, büyükşehir personeli ile bayramlaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bayramın ilk gününde olduğu gibi ikinci gününde de yine Büyükşehir çalışanları ile bir araya gelerek işçilerin bayramını kutladı.

Başkan Çiftçi, büyükşehir personeli ile bayramlaştı

22 Ağustos 2018 19:22

Personele çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Çiftçi, "Biz, büyük bir aileyiz" dedi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kurban Bayramının ikinci gününde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BELSAN A.Ş. personelleri ile bir araya geldi. BELSAN’ın yeni kampusünde işçilerle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik eden Başkan Çiftçi, "Birlik ve beraberliğimizi çalışkanlığımızla buluşturarak halkımıza hizmetin en iyisini sunmalıyız" diye konuştu.


BELSAN’ın gerek şehirlerarası ulaşım noktasında otobüs terminali hizmeti ile gerekse şehir içi ulaşımda toplu taşıma hizmetini sunduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Şanlıurfalı kardeşlerimize daha nice güzel hizmetler sunacağız. Sistem küçük bir minibüsle başlayan taşımacılıkta orta sınıfa, körüklü otobüse ardından 15 Eylülden sonra trambüse ve 2019 yılında da raylı sisteme geçecek. Dönem, bilgiyi ve teknolojiyi kullanarak insan kaynağı ile buluşturmak zamanıdır. Bunun için de BELSAN kuruluşumuzu tek çatı altında toplayarak her türlü fiziki ve donanımını tamamladık. Her zaman dediğimiz gibi Şanlıurfalı kardeşlerimiz hizmetin en iyisine layık. İşte bu kadro koordineli bir şekilde bayramda da halkımızın hizmetinde. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.


Başkan Çiftçi, personelle bayramlaşmasının ardından gün içerisindeki programlarını sürdürdü.




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