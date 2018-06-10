Başkan Çiftçi hafta sonu seçim mesaisinde

Her gün şehir merkezinin yanı sıra farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşarak 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatan Başkan Çiftçi’nin hafta sonu adresi otomotiv sektör temsilcileri ve esnaf grupları oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında gitmedik yer bırakmıyor. Şehir merkezi ve ilçelerde sivil toplum kuruluşları, esnaf grupları, iş adamları ve her kesimden vatandaşla bir araya gelen Başkan Çiftçi, yoğun mesaisini hafta sonu da sürdürdü. Hafta sonu ilk olarak otomotiv sektör temsilcilerini ziyaret eden Çiftçi, firma yetkilileri ve çalışanlarına 24 Haziran seçimlerini anlattı.

Başkan Çiftçi yoğun mesaisine öğlen saatlerinde tarihi çarşılar bölgesindeki esnafı ziyaretle sürdürdü. Burada da esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek talep ve önerileri dinleyen Çiftçi, 24 Haziranın Türkiye açısından çok önemli bir tarih olduğunu söyledi. 24 Haziran’da halkın yine istikrardan ve AK Partiden yana duracağını söyleyen Çiftçi, "Bu önemli süreçte halkımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. 24 Haziranla birlikte Türkiye’mizin önü açılacak ve istikrar katlanarak sürecektir" diye konuştu.