Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 16:57

Başkan Çiftçi tarihi bölgelerdeki esnafı ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarihi bölgelerdeki esnafı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

Başkan Çiftçi tarihi bölgelerdeki esnafı ziyaret etti

18 Haziran 2017 16:57


Haleplibahçe ve Ucuzluk pazarındaki esnafla bir araya gelen Başkan Çiftçi, bol kazançlar temennisinde bulundu. Her defasında esnaf gruplarını ziyaret ederek esnafla sohbet eden Başkan Çiftçi, talep ve önerilerini dinledi. Çiftçi, Şanlıurfa’nın kalkınması ve gelişmesinde büyük katkıları olan esnafın modern alanlarda alışveriş yapma imkanı sağlamak için belediye olarak katkı sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Balıklıgöl havzasında iftarı bekleyen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Çiftçi, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.


Kale eteğinde tarihi gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını da inceleyen Çiftçi, her alanda zenginlikleri adeta fışkıran Şanlıurfa’ya hizmet etmenin onur olduğunu belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:53
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:36
  • İkindi :16:29
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!