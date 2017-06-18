Başkan Çiftçi tarihi bölgelerdeki esnafı ziyaret etti

Haleplibahçe ve Ucuzluk pazarındaki esnafla bir araya gelen Başkan Çiftçi, bol kazançlar temennisinde bulundu. Her defasında esnaf gruplarını ziyaret ederek esnafla sohbet eden Başkan Çiftçi, talep ve önerilerini dinledi. Çiftçi, Şanlıurfa’nın kalkınması ve gelişmesinde büyük katkıları olan esnafın modern alanlarda alışveriş yapma imkanı sağlamak için belediye olarak katkı sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Balıklıgöl havzasında iftarı bekleyen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Çiftçi, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kale eteğinde tarihi gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını da inceleyen Çiftçi, her alanda zenginlikleri adeta fışkıran Şanlıurfa’ya hizmet etmenin onur olduğunu belirtti.