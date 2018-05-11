Başkan Çiftçi Viranşehir’deki seçim çalışmalarını değerlendirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Viranşehir gezi programı kapsamında ilk olarak AK Parti Viranşehir İlçe Teşkilatını ziyaret etti. AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ile Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halef Kete tarafından karşılanan Başkan Çiftçi, parti yönetimi ile bir araya gelerek 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçim çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Çiftçi, İlçe teşkilatının ardından kadın kolları ile seçim koordinasyon merkezini de ziyaret ederek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

AK Parti kadrosu olarak seçime hazır olduklarını ve ilçelerde seçim çalışmalarını değerlendirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Viranşehir teşkilatımız seçim koordinasyon merkezini hazırlamış durumdalar. AK Parti Viranşehir İlçe Teşkilatımız bir bütün olarak çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütüyorlar. AK Parti her zaman seçimlere hazır bir partidir. Dolayısıyla teşkilatlarını sürekli diri tutar ve daha adaylar tespit edilmeden de seçim çalışmalarına başlar. Bu vizyonla çalışmalar yürüten Viranşehir teşkilatımızı kutluyorum" diye konuştu.

Çiftçi, parti ziyaretinin ardından ilçenin diğer bölgelerinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere bölgeden ayrıldı.