Başkan Çiftçi, Zabıta Haftasını kutladı

Her yıl 1 ve 7 Eylül günleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Burak küçük, en kıdemli ve en genç zabıta personeli Başkan Nihat Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Zabıtanın bir şehir için olmazsa olmaz denetleyici olduğunu belirten Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, zabıta teşkilatının 192. yılını kutladı. Hizmetlerinden dolayı zabıtaya teşekkür eden Başkan Çiftçi, burada bir açıklamada bulunarak, "Zabıta Haftasında kuruluşunun 192. yıl dönümünü kutluyorum. Hem milletimizin düzenli nizamını şehir merkezinde sağlamak, onların can, mal güvenliğini koruma noktasında emniyet teşkilatlarına yardımcı olan zabıtalarımız önemli bir görev icra ediyor. Görevlerini icra eden tüm zabıtaların, şehri düzen ve nizam içerisinde bugüne kadar taşıyan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizler de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak Zabıta Daire Başkanlığı ile güzel hedefler doğrultusunda Şanlıurfa'yı daha iyi yerlere taşımak şehrin çarşılarını, turizm şehri olası sebebiyle gerekli olan tüm düzenleri sağlama noktasında birlikte hareket edeceğiz. Bize bu konuda yardımcı olan tüm Şanlıurfalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tekrardan zabıtalarımızın Zabıta Haftalarını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.