Başkan Çiftçi’den Halil İbrahim Sofrasına davet

İbrahim’in Tevhid İnancı’ konulu söyleşiye tüm Şanlıurfa halkını davet etti.

Düzenlediği etkinliklerle Ramazan ayının maneviyatını en iyi şekilde yansıtan Büyükşehir Belediyesi, bugün düzenleyeceği Halil İbrahim Sofrası İftar Programı ve ’Hz. İbrahim’in Tevhid İnancı’ konulu söyleşi ile yine binlerce vatandaşı aynı çatı altında buluşturacak.

Filistin Alimler Birliği Temsilcisi, Bosna Hersek Hocalar Birliği Temsilcisi ve çok sayıda davetlinin katılımı beklenen program öncesi yurt dışından gelen misafirleri ile sahurda buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’nın her yönüyle hoşgörü şehri olduğunu söyledi.

Başkan Çiftçi, "Arkeoloji Müzesi Önündeki etkinlik alanında düzenleyeceğimiz Halil İbrahim Sofrası iftar programı ve sonrasında ’Hz. İbrahim’in Tevhid İnancı’ konulu söyleşimize tüm halkımızı bekliyoruz. Tabi yurt dışından da misafirlerimiz var. Onları ağırladık. Şanlıurfa’mız Halil İbrahim peygamberimizin misafirperverlik ve dostluk inancını yaşatmaya devam ediyor" dedi.

Şanlıurfa’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Bosna Hersek Reis-Ul Ulema Temsilcilerinden Süleyman Cikotiç ise, "Dünyada şu an olup bitenler açısından baktığımız zaman böylesine bir buluşma aslında tüm dünyaya en güzel mesajı veriyor. Bizleri ağırladıkları için Başkan Çiftçi’ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.