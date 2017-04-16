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16 Nisan 2017 23:14

Başkan Çiftçi’den tüm Şanlıurfa halkına teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, halk oylamasında Şanlıurfalıların gösterdiği ilgiden dolayı tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Çiftçi’den tüm Şanlıurfa halkına teşekkür

16 Nisan 2017 23:14

Başkan Çiftçi, "Böylesine bir milletin hizmetkarı olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, halk oylamasında yüzde 70 oranında evet oyu desteğini sunan Şanlıurfa’nın Güneydoğu’da birinci sırada yer aldığını söyledi. Desteklerinden dolayı tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa halkımız her zaman olduğu gibi bugün de kararını net bir şekilde sergilemiştir. Devletine olan bağlılığını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan inancını bir kez daha göstermiştir. Bu amaçla sandık başına giden ve geleceğimizi teminat altına olan böylesine önemli bir gün de kararını net bir şekilde sergileyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.




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