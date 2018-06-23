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23 Haziran 2018 17:03

Başkan Çiftçi’den tüm Şanlıurfa halkına teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, seçim süreci içerisinde gittikleri her ortamda kendilerine karşı güzel yaklaşımlar sergileyen vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Çiftçi’den tüm Şanlıurfa halkına teşekkür

23 Haziran 2018 17:03

Çiftçi, değerlendirmesinde yarın düzenlenecek 24 Haziran seçimlerinde tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.


24 Haziran seçim kararının alınmasından bu yana Şanlıurfa şehir merkezi ve 13 ilçesindeki çalışmalarına seçim yoğunluğunu da ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm vatandaşları yarın sandığa davet etti.


Seçim sürecinde gittiği yer ortamda partisine ve şahsına karşı büyük bir sevgi seli yaşandığını sözlerine ekleyen Çiftçi, "Hayırlı bir şekilde gerek Şanlıurfa’mızda gerekse Türkiye’miz genelinde seçim kampanyamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlığımız çok mükemmel bir performans sergilediler. Yerel yönetimler anlamında tüm ilçelerimizde ve tüm mahallelerimizde ayak basmadık yer bırakmadılar. En önemlisi Şanlıurfalı kardeşlerimizin huzurlu bir şekilde sandığa gitmeleri ve iradelerini güzel bir ortamda sandığa yansıtmalarıdır. Çıkacak olan kararın Şanlıurfa’mıza ve Türkiye’mize hayırlar getirmesini diliyorum. Bizi evlerine, mahallesine ve iş yerine misafir eden tüm Şanlıurfa halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.




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