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02 Ağustos 2018 09:40

Başkan Çimşit İşkur Fakirin Hakkı Dedi Bakın Ne Yaptı

Viranşehir ilçesinde İşkur tarafından toplum yararına çalışma programı kapsamında işe alınan 12 işçinin işine son verildi.

Başkan Çimşit İşkur Fakirin Hakkı Dedi Bakın Ne Yaptı

02 Ağustos 2018 09:40


Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit,sosyal medya hesabından yaptığı açıklama maddi durumu iyi olan şahısların işine son verildiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde noter huzurunda yapılan çekiliş ile yüzlerce işçi İşkur bünyesinde işe alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlayan işçilerin gelir incelemeleri yapıldı. Yapılan inceleme neticesinde tarla ve arabası bulunan, eşi sigortalı çalışan 12 kişinin işine son verdi. 0nların yerine Mağdur vatandaşlar için başlatılan projede hak sahiplerinin çalışmasının önü açıldı. Kaymakam Çimşit yaptığı açıklamada, "Viranşehir Belediyesi olarak, İŞKUR’ un TYÇP Programı kapsamında, noter kurasıyla belirlenen ve işe başlayan 320 personel hakkında mevzuat gereği araştırma yaptırdık. Maddi durumları iyi olan 12 TYÇP çalışanının işlerine son veriyoruz. Yerlerine ihtiyaç sahiplerini alacağız" diye konuştu.




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