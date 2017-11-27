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27 Kasım 2017 14:45

Başkan Demircan ile Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı Uslu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Karahan Uslu ve vakfın mütevelli heyeti, Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Başkan Demircan ile Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı Uslu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

27 Kasım 2017 14:45


Bir programa katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Karahan Uslu, vakfın mütevelli heyeti ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ilk önce valiliği ziyaret etti. Heyet valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti. Heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile eşi Sema Çiftçi karşıladı. Başkan Çiftçi, Yıldız Sarayı Vakfı üyeleri ile Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan’a kentte yapılan proje çalışmalarını anlattı. Başkan Çiftçi, Şanlıurfa’nın bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve gezilip görülmesi gereken tarihi bir çok yerin olduğunu söyledi. Başkan Çiftçi, günün anısına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Karahan Uslu’ya plaket takdim etti.




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