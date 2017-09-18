Başkan Demirkol Güçlü Mahallesindeki çalışmaları inceledi

Başkan Fevzi Demirkol, Pazar mesaisinde AK Parti Milletvekili Mahmut Kaçar, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı ve teknik ekiple birlikte Güçlü kırsal Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Haçım Demir ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Demirkol ve beraberindeki heyet, Haliliye Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmalarını ve tamamlanarak hizmete sunulan çok amaçlı kültür evini inceledi.

Yaklaşık bin 500 nüfusu bulunan Güçlü kırsal Mahallesi sakinlerinin de taleplerini dinleyen Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada,“Milletvekilimiz Mahmut Kaçar ve Haliliye İlçe Başkanımız Mehmet Canpolat ile kırsal mahallelerimizde çeşitli ziyaretlerde ve Haliliye Belediyemizin çalışmalarını yerinde inceleme imkanı bulduk. Güçlü Mahallemizde, Haliliye Belediyemizin yaptırmış olduğu kültür evi ve ayrıca daha önceden yapılan yol çalışmalarını denetledik” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mahmut Kaçar da, yaptığı açıklamada,”Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol ve Haliliye İlçe Başkanımız Mehmet Canpolat ile birlikte, Haliliye’ye bağlı kırsal mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Bir yandan Haliliye Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları yerinde görme imkanı bulurken, diğer yandan da vatandaşlarımızın gerek hükümetten, gerekse de yerel yönetimlerden taleplerini kendilerinden bire bir alma imkanımız oluyor. Güçlü kırsal Mahallesinde, belediyemizin yapmış olduğu bir kültür evi var. Onunla ilgili yapılan çalışmaları belediye başkanımızla yerinde inceledik” dedi.

Mahalle Muhtarı Demir ise Başkan Demirkol ve Milletvekili Kaçar ile İlçe Başkanı Canpolat’a, yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti.