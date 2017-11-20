Başkan Demirkol, halkla iç içe olmayı sürdürüyor

Haliliye halkıyla her fırsatta bir araya gelerek, taleplerini yerinde dinleyen Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bugün sabah saatlerinde beraberinde birim müdürleriyle birlikte vatandaşlarla görüştü. Atatürk Bulvarı ve Bamyasuyu Mahallesindeki şehiriçi otobüs toplama merkezini ziyaret eden Başkan Demirkol, vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi. Okula, üniversiteye, işine giden vatandaşlardan gelen talepleri beraberindeki birim müdürlerine bildirerek, çözümü konusunda talimat veren Başkan Demirkol, görüştüğü vatandaşlara Haliliye Belediyesinin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. Vatandaşlar da, yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Demirkol’a teşekkürlerini iletti. Başkan Demirkol, toplama merkezindeki otobüs şoförleri ve kart dolum noktalarındaki görevlilerle de görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.

Başkan Demirkol’a yaptığı ziyarette fen işleri, park bahçe, temizlik ve zabıta müdürleri eşlik etti.