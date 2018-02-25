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25 Şubat 2018 10:23

Başkan Demirkol mahalle muhtarlarıyla istişarede bulundu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Türkiye Muhtarlar Derneği Şanlıurfa Şubesine üye mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, "Muhtarlarımızın, halkın devletle karşılaştığı ilk kurum olduğunu bilincinde olarak, çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Başkan Demirkol mahalle muhtarlarıyla istişarede bulundu

25 Şubat 2018 10:23


Türkiye Muhtarlar Derneği Şanlıurfa Şubesine giden Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’u, Dernek Başkanı ve Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Haktankaçmaz ve mahalle muhtarları karşıladı. Başkan Demirkol, mahalle muhtarlarının kendisine aktardığı sorun, talep ve önerileri not alıp iletilerin çözüme kavuşturulması için gerekeni yapacaklarını söyledi.


Fevzi Demirkol’un her konuda kendilerine yardımcı olduğunu, dertleriyle dertlendiğini ifade eden Türkiye Muhtarlar Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz, "Başkanımız sürekli bizimle beraber. Sorunlarımızı, sıkıntılarımız sürekli kendisiyle paylaşıyoruz. Başkanımız ciddi anlamda dertlerimizle, dertlenen birisidir. Biz kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.


Muhtarlara kamu işlerinde kullanmaları amacıyla geçmişte Şanlıurfa’da ilk olarak bilgisayar hediye ettiklerini ve muhtar evleri yaptıklarının altını çizen Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise, “Muhtarlarımız mahallelerimizdeki temsilcilerimizdir. Bu bakımdan muhtarlarımızla zaman zaman mahalle ve esnaf gezilerinde, zaman zaman kendilerini ziyaret ediyoruz ve zaman zamanda bağlı bulundukları kurumları ziyaret ediyoruz. Bu bağlamda muhtarlarımızın halkımıza hizmet noktasında, en iyi şekilde hizmet etmeleri amacıyla Şanlıurfa’da ilk defa muhtarlarımıza birer bilgisayar hediye ettik. Muhtar evi olmayan muhtarlarımızın bir kısmına muhtar evleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.




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