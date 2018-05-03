Başkan Demirkol Sırrın Mahallesinde çalışmaları inceledi

Haliliye genelinde devam çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların taleplerini de mahallinde dinleyen Demirkol, bu kapsamda Sırrın Mahallesini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ile Sırrın’a giden Demirkol, ilk olarak Mahalle Muhtarı İbrahim Kara ile görüştü. Mahallede yürütülen çalışmalarla ilgili Muhtar Kara ile istişarede bulunan Demirkol, daha sonra sahada çalışan ekiplerin yanına geçti. Parklarda rutin çalışmalarını yürüten ekiplerle görüşen Demirkol, mahalleye yeni kazandırılan park alanlarında da incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürlüğünce de yürütülen yeni yol açma ve dolgu çalışmalarını yerinde denetleyen Demirkol, teknik ekipten de yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapan Demirkol,“Haliliye Belediyesi olarak göreve başladığımız zaman kırsal, kent merkezi ayrımı gözetmeden hem kırsaldaki hizmetleri hem de merkezdeki hizmetlerimizi dengeli bir şekilde yürütecek çalışmalar yaptık. Fen İşleri Müdürlüğümüz, Park Bahçe Müdürlüğümüz ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz sahada gece, gündüz demeden çalışmaktadırlar. Yaklaşan Ramazan Ayı dolayısıyla çalışmalarımızı biraz daha sıklaştırıp, mesaimizi arttırmış durumdayız. Sırrın Mahallemizde, Fen İşleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu yol çalışmalarını inceledik. Ayrıca, Fen İşleri ve Park Bahçe Müdürlüklerimizin birlikte yürüttüğü yeni park çalışmalarını da yerinde inceleme imkanı bulduk. Kent merkezinde Ahmet Yesevi, Sırrın, İmam Bakır, Karşıyaka ve Devteşti mahallelerimizde yeni yeşil alanlar yapıyoruz. Sırrın Mahalle Muhtarımız İbrahim Kara’nın şahsında yapmış olduğumuz bu çalışmalarımız Sırrın halkına hayırlı olsun” diye konuştu.

Mahalle Muhtarı İbrahim Kara da, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını, bu nedenle Haliliye Belediyesine ve Başkanı Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiklerini söyledi.