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24 Aralık 2017 12:00

Başkan Demirkol Ulubatlı muhtar evi inşaatını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi tarafından Ulubatlı Mahallesinde yapım çalışmaları sürdürülen muhtar evi inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Demirkol Ulubatlı muhtar evi inşaatını inceledi

24 Aralık 2017 12:00


Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahalle gezisi programları kapsamında Ulubatlı Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Fethi Kaya tarafından karşılanan Başkan Demirkol, mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle Muhtarı Kaya ile yapılan çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunan Başkan Demirkol, mahalledeki vatandaşlarla görüşerek, sohbet etti. Başkan Fevzi Demirkol, incelemeleri sırasında Haliliye Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen muhtar evinin inşaatını da inceledi. İnşaat çalışmalarıyla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Başkan Demirkol, işçilerle de sohbet etti. Yaptığı inceleme ziyaretine ilişkin açıklama yapan Başkan Fevzi Demirkol, "Ulubatlı Mahalle Muhtarı Fethi Kaya ve Ulubatlı Mahallemizi ziyaret ettik. Ulubatlı Mahallemizde yapmış olduğumuz hizmetleri gözümüzle görmek ve yapılan çalışmaları yerinde inceleme imkanı bulduk. Bu tip mahalle gezilerimiz devam edecektir. Yapmış olduğumuz hizmetlerin yerinde görülmesi ve gereken hizmetlerinde anında yapılması bizim için çok çok önemli. Bu inşaatımız tamamlandığında Ulubatlı Mahallemizin muhtar evi ihtiyacı da karşılanmış olacaktır. Muhtarımıza teşekkür ediyor, mahalle sakinlerine saygılar sunuyorum” dedi. Mahalle Muhtarı Fethi Kaya ise Başkan Fevzi Demirkol’un yanlarında olduklarının altını çizerek, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


Haliliye Belediyesi tarafından vatandaşların muhtarlık hizmetlerinden daha rahat şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla muhtar evi olmayan mahalleler için başlatılan muhtar evleri projesi kapsamında, Ulubatlı Mahallesinde çalışmalar başlatılmıştı.




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