Başkan Demirkol’dan bayram mesajı

Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Başkan Demirkol, bayram sevincinin iki cihanda devamını diledi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Demirkol mesajında “30 gün boyunca iftar saatini bekleyen, sahur huzuru yaşayan her bir oruçlu için bayram sabrın bir örneğidir. İçinde Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı, bin aydan daha hayırlı bir geceyi içeren bu hayırlı ay boyunca, beraber sofralara oturduk, aynı dualar için el açtık. Ramazan Ayında yoğunlaşan sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve sabır ikliminin yılın tüm aylarına yayılması ümidiyle, bizi bayrama kavuşturan Rabbimize şükürler ediyorum. Bu bayram vesilesi ile tüm İslam aleminde barış ve huzurun hakim olmasını diler, bu güzel günlere erişmemizde canlarını, ailelerini ve mallarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anarım. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı kutlar, bayramınızın her iki cihanda devamını dilerim” ifadelerine yer verdi.