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24 Kasım 2017 13:06

Başkan Demirkol’dan Öğretmenler Günü mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, yayımladığı mesaj ile Öğretmenler Gününü kutladı.

Başkan Demirkol’dan Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım 2017 13:06


Başkan Fevzi Demirkol, mesajında bugünün çocuklarını, gençlerini yarınlara hazırlayan, gelecek nesillerin mimarı olan öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Demirkol mesajında, "İnancımız der ki’bana bir harf öğretenin bin yıl kölesi olurum’. Bu öğreti hep önümüzde yol gösterici olmuş, bize öğrendiklerimizle aldığımız yolda öğreticilerimizi yani, öğretmenlerimizi vefa ve hürmetle anmaya sevk etmiştir. Mesleğini kutsal bildiğimiz, saygıdeğer öğretmenlerimizin günü, onların emeklerini hatırlamada, hak etikleri vefayı görmede farkındalık oluşturan önemli bir gündür. Çocuklarımızın bilincinin, kişiliğinin mimarı, dolayısıyla nesillerimizin de mimarı öğretmenlerimiz, bir çocuktan başlayarak, gençlerimize, gençlerimizden milletimize, yani ülkemizin geleceğine yön vermektedir. Elbet tabii, bu derece önemli bir mesuliyet önünde saygı ile eğilmeyi hak edecek bir karşılık bulur. Mesleğini hakkı ile yapan, yaşları ne olursa olsun elleri öpülesi öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, saygılar sunarım” ifadelerine yer verdi.




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