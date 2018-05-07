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07 Mayıs 2018 14:32

Başkan Ekinci bereket duasına katıldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, esnafla birlikte yaklaşık 7 asırdır devam eden bereket duasına katıldı.

Başkan Ekinci bereket duasına katıldı

07 Mayıs 2018 14:32


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, çarşı esnafını ziyaret ederek, sıkıntılarını dinleyip, bereket duasına katıldı. Rutin mahalle ve esnaf gezilerini sürdüren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, aşağı çarşı olarak adlandırılan bölgede esnafla bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren çarşıya giden Ekinci, esnafın taleplerini yerinde dinledi. Kunduracılar Pazarında haftada iki gün düzenlenen duaya katıldı.


Esnaf ziyareti hakkında açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Esnafımızı ziyaret edip yıllardır geleneksel hale gelen bereket duasına katıldık. Sabah duası sonrasında esnafımızla bir araya gelip çarşı ile ilgili taleplerini aldık. Bizlere iletilen talepler doğrultusunda ilgili arkadaşlarımızı talimatlandırdık. Dolaysıyla bu dualara katılmak kaydıyla esnafımıza hayırlı işler temennisinde bulunurken esnafımızın da taleplerini alıp bunları çözmeye çalışıyoruz. Tarihi ve turistik bir bölge olan çarşımızın daha iyi bir konuma kavuşması için çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi esnafımızın içinde bulunarak hem belediye hizmetlerimizi anlatma fırsatı hem de talepleri yerinde dinleme fırsatı bulmuş olacağız" diye konuştu.




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