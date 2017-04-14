Başkan Ekinci esnafla bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, rutin mahalle ve esnaf gezilerine ara vermeden devam ediyor. Referandum oylamasına iki gün kala çalışmalarını ara vermeden sürdüren Başkan Ekinci çarşı esnafını ziyaret etti. Pazar günü yapılacak halk oylamasında esnafa neden evet denilmesi gerektiğini de anlatan Başkan Ekinci, daha sonra esnafla birlikte dua etti. Bölge esnafıyla sık sık bir araya gelen ve talepleri birinci ağızdan dinleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, esnaf tarafından kendisine iletilen taleplerinde çözümü için talimat verdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan esnaf ziyaretinde büyük bir ilgiyle karşılaşan Başkan Ekinci, 16 Nisanda yapılacak seçimlerin önemini anlattı. Esnaftan tam destek sözü alan Başkan Ekinci, "Bir cuma gününde yine esnaflarımızla bir aradayız, esnaflarımızla beraberiz. Özellikle ülkemizin son durumuyla ilgili esnafın düşüncesi bizim açımızdan çok önemlidir. Esnaflarımız her şeyin farkındadırlar. 16 Nisanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar ve bunu da ifade ediyorlar. 16 Nisanda çıkacak bir evet ile esnaflarımızın yüzünün güleceğini hep ifade ediyorlar. Bundan sonraki süreçte de esnaflarımızın arasında olup, dertlerini, sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.