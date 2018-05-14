Başkan Ekinci selden zarar gören mahalleleri ziyaret etti

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, meydana gelen selden dolayı zarar gören yerleri ziyaret edip incelemelerde bulundu. Aşırı yağışın sele dönüşmesiyle zarar gören kırsal mahalleleri gezen Ekinci, Çalışkanlar kırsal Mahallesinde belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. Selden dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşları dinleyen Ekinci,”Çalışkanlar Mahallemizde geçtiğimiz gün bir sel afeti oldu. Sel felaketinin ardından ekiplerimizi hemen harekete geçirdik. Mahallede meydana gelen sorunları çözme adına ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor. Evlerde meydana gelen zarar için de ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor. Mevsimsel farklılıkları yaşadığımız zamandayız. Aşırı ve zamansız yağışlardan dolayı sel de meydana geliyor. İlçemizin doğu kesiminde de aynı şekilde aşırı yağıştan dolayı sel meydana geldi. Bizler de çalışmaları sadece sel nedeniyle sıkıntı çeken bölgelere yönlendirdik. Sele maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.