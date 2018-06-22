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22 Haziran 2018 15:55

Başkan Ekinci Siverek kırsalında ziyaretlerde bulundu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesi Siverek ilçesinin kırsalındaki mahalleleri ziyaret ederek destek istedi.

Başkan Ekinci Siverek kırsalında ziyaretlerde bulundu

22 Haziran 2018 15:55


Eyyübiye ilçesini adeta karış karış dolaşan Belediye Başkanı Mehmet Ekinci son olarak Siverek kırsalında destek turuna çıktı. Vatandaşlara 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin önemini anlatan Ekinci beraberindekilerle Kapıkaya kırsal Mahallesine bağlı mezraları ziyaret etti.


24 Haziran seçimlerinin AK kadroların zaferiyle sonuçlanacağını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Seçim çalışmaları kapsamında Siverek kırsal mahallemize geldik. Buradaki akrabaları, dostları ziyaret ettik. Burada şunu gördük ki onlar da “Yaparsa yine Ak Parti yapar” diyorlar. Özellikle ülkemizin içerisinde bulunduğu sürecin farkındalar. Dolayısıyla Güçlü meclis, güçlü hükumet ve güçlü Türkiye yolunda onlarda ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade ettiler. Vatandaşlarımızın bizlere olan yaklaşımı, Cumhurbaşkanımıza olan sevgileri ve AK Partiye olan bağlılıkları bizleri oldukça mutlu ediyor. Gezip dolaştığımız her yerde gördüğümüz manzara, 24 Haziran’da da yine AK kadroların zaferiyle sonuçlanacağına dair emareler veriyor. Bizler de bize ve partimize gösterdikleri teveccühten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.




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