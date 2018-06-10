Başkan Ekinci’den Kadir Gecesi mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Pazar gecesini Pazartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, mesajında, "Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise azaptan kurtuluş olarak bilinen Ramazan Ayının son günlerini idrak etmekteyiz. Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesine ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Kadir suresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrail (a.s) yeryüzüne iner ve gece boyunca yer yüzüne barış ve esenlik hakim olur. Kadir Gecesi, Müslümanlara göre çok hayırlı ve mübarek sayılan bir gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam coğrafyasına ve insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini niyaz eder, başta Şanlıurfalı hemşehrilerim olmak üzere tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesini kutlarım “ ifadelerine yer verdi.