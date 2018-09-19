Başkan Özyavuz, öğrencilere kitap dağıttı

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un talimatıyla hazırlanan tohum ve boyama kitaplarının dağıtımı amacıyla Çepkenli Mahallesi Okulunda düzenlenen etkinliğe, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, Harran İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu ve Harran İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Murat Uyanık katıldı.

Protokol üyeleri, öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı bir eğitim yılı dileklerinde bulunarak, sınıflarda Harran Belediye Başkanlığının eğitime katkı amacıyla hazırlattığı tohum, okuma ve boyama kitaplarının dağıtımını yaptı.

Başkan Özyavuz,, eğitim ve öğretimin önemine vurgulayarak, “Harran tarihinde okullara yönelik en çok hizmetin kendi dönemlerinde verildiğini belirten Özyavuz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinin süreceği mesajı vererek, “Eğitim, bir ülkenin gelişmişlik kriterlerindeki en önemli etkenlerden birisidir. Biz de kentimizdeki eğitim çıtasını yükseltmenin gayretindeyiz" diye konuştu.