Başkan Özyavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Şanlıurfa'nın Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Özyavuz, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü milletçe kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Büyük milletimizin her bir ferdinin büyük fedakarlıkları sonucu kazanılan Kurtuluş Savaşının, Türk milletine kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyet rejimini armağan ettiğini belirten Özyavuz, “Her yanı işgal altındayken adeta yoktan var edilen modern Türkiye Cumhuriyetini daha aydınlık yarınlara taşımak, toplumun her kesiminin görevi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır” ifadelerine de yer veren Harran Belediye Başkanı Özyavuz, mesajının devamında, "Bu yıl kuruluşunun 95'inci yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimiz, bugünlere gelene dek verilen mücadele ile dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir bağımsızlık savaşının sonucudur. Cumhuriyet Bayramı, milletimiz için her geçen gün daha büyük bir önem taşımaktadır. Cumhuriyet, bizlerin en büyük sevdası, ülke topraklarımız içerisinde yaşayan herkesin gelecekteki en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularımla ve rahmetle anıyorum. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" denildi.