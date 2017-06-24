Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 13:03

Başkan Özyavuz’dan bayram mesajı

Şanlıurfa’nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Ramazan Bayramının tüm insanlık için sevgi, kardeşlik ve hoşgörüye vesile olması temennisinde bulundu.

Başkan Özyavuz’dan bayram mesajı

24 Haziran 2017 13:03


Özyavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, toplum olarak, yeni bir bayramı daha hep birlikte kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Toplumsal yaşamda önemli bir yeri bulunan bayramların, üzüntülerin, kaygıların ve sıkıntıların unutulduğu, sevinçlerin arttığı, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, umutların yeşerdiği özel günler olduğunun altını çizen Özyavuz, “Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, en güzel şekilde değerlendirmeli ve birbirimizi sevgiyle kucaklamalıyız” dedi.


Özyavuz, bayram mesajında, “İnsanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygu ve düşüncelerle buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut veren, birlik ve beraberliği sağlayan bu özel günlerde, başta yakınlarımız olmak üzere, kimsesizler, yaşlılar ve yardıma muhtaçlar ziyaret edilerek gönülleri alınmalı, yalnızlıkları hissettirilmemelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için sevgi, kardeşlik ve hoşgörüye vesile olmasını temenni ederim” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    43°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    44°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:54
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:38
  • İkindi :16:30
  • Akşam :19:57
  • Yatsı :21:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!