Başkan Özyavuz’dan bayram mesajı

Özyavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, toplum olarak, yeni bir bayramı daha hep birlikte kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Toplumsal yaşamda önemli bir yeri bulunan bayramların, üzüntülerin, kaygıların ve sıkıntıların unutulduğu, sevinçlerin arttığı, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, umutların yeşerdiği özel günler olduğunun altını çizen Özyavuz, “Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, en güzel şekilde değerlendirmeli ve birbirimizi sevgiyle kucaklamalıyız” dedi.

Özyavuz, bayram mesajında, “İnsanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygu ve düşüncelerle buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut veren, birlik ve beraberliği sağlayan bu özel günlerde, başta yakınlarımız olmak üzere, kimsesizler, yaşlılar ve yardıma muhtaçlar ziyaret edilerek gönülleri alınmalı, yalnızlıkları hissettirilmemelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için sevgi, kardeşlik ve hoşgörüye vesile olmasını temenni ederim” ifadelerine yer verdi.